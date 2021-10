"Mi sono vista crollare il mondo addosso". La battaglia di Francesca per ritornare a camminare dopo l'incidente: "Mai arrendersi e abbattersi"

Quel 30 settembre 2020, giorno in cui Francesca fu vittima di incidente stradale, sembrava dover segnare per sempre la sua vita, su una sedia a rotelle. Ma a distanza di un anno, il suo stato di salute è migliorato e sta recuperando quasi completamente l'uso delle gambe

Mamma di tre figli, di quel drammatico 30 settembre 2020 Francesca Nigro ricorda pochissimo, ad eccezione di quando si è ritrovata, appena dopo l’incidente stradale, fuori dalla propria auto senza riuscire a muovere gli arti inferiori: “Ricordo ben poco, gli attimi successivi, quando chiedevo aiuto ma non sentivo nessuno”.

Trasportata d’urgenza in ospedale, sembrava che avrebbe trascorso il resto della sua vita su una sedia a rotelle. E invece da un anno sta lottando per riprendersela com’era una volta. Nei sette mesi di ricovero in Fisiatria al policlinico Riuniti di Foggia, è stata presa in cura dal prof. Andrea Santamato, direttore della struttura complessa di Medicina Fisica e Riabilitativa, e dalla sua equipe: “Sono i miei angeli” rimarca Francesca: “Dopo l’incidente mi sono vista crollare il mondo addosso, ma non bisogna mai arrendersi e abbattersi” dice ai nostri microfoni

Con il trascorrere dei giorni le sue condizioni sono migliorate nettamente grazie ad un complesso percorso di fisioterapia, affiancato all'utilizzo di un esoscheletro bionico, il quale ha contribuito fortemente alla sua ripresa fisica.

Oggi Francesca riesce a muovere le gambe e addirittura a camminare in casa con l'aiuto di un deambulatore. Un risultato quasi insperato che le fa la speranza di riprendere in mano la sua vita di sempre anche se, ci confida sorridendo: “Forse mi sta iniziando anche a piacere perché apprezzi le piccole cose”.