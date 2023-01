Strade invase da fango e detriti, peggiora la frana sulla strada provinciale Deliceto-Accadia

Peggiorano le condizioni della strada provinciale 136 dir, ex 91 ter, tra Deliceto e Accadia, dopo le abbondanti precipitazioni degli ultimi giorni. Ieri un’altra colata di fango è venuta giù in un tratto già dissestato. Nel Foggiano, in quelle ore, come nel resto della Puglia, la Protezione civile aveva emanato un'allerta gialla per rischio idrogeologico.

Dalla nuova App ufficiale del Comune di Deliceto, ieri sera è partito l’alert che segnalava l’interruzione della strada, “impercorribile” in corrispondenza della frana che si incontra subito dopo la cappella di San Gerardo. Lo stesso aveva fatto il Comune di Accadia, annunciando sui suoi canali social la temporanea chiusura della strada provinciale. Ferrovie del Gargano, stamattina, aveva annunciato una variazione del percorso, via Bastia e via strada regionale 1.

Le piogge hanno generato smottamenti e relativi problemi alla circolazione anche sulla strada provinciale Accadia-Monteleone, tornata transitabile nelle prime ore del mattino: le squadre della Provincia di Foggia hanno lavorato tutta la notte per sgomberare la carreggiata da fango e detriti. “Il nostro territorio è estremamente fragile, ha bisogno di cure quotidiane”, ha scritto il presidente Nicola Gatta, mostrando uomini e mezzi all’opera a tarda ora sulle due strade.

Oggi, la Provincia di Foggia, dopo aver liberato la strada, è intervenuta per verificare le condizioni dell’ex Sp91 ter Deliceto-Accadia e consentire il traffico veicolare in condizioni di sicurezza, “nelle more di un intervento sistematico”.

Il dirigente del Settore Viabilità della Provincia di Foggia, l’architetto Angelo Iannotta, nella tarda mattinata ha firmato l’ordinanza che dispone la chiusura parziale al traffico veicolare, con senso unico alternato e limite di velocità a 10 chilometri orari dal chilometro 19 al chilometro 21, con l’installazione di opportuna segnaletica.