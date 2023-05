Frana tra Alberona e Lucera, sindaco prevede una lunga chiusura: “Non riesco a trattenere le lacrime”

Da oggi, mercoledì 31 maggio, è chiusa al traffico la Sp130, nel tratto Tertiveri-Alberona dal Km 19 al Km 20. Lo ha disposto il dirigente del Settore Viabilità della Provincia di Foggia, architetto Angelo Iannotta, a seguito di un sopralluogo effettuato questa mattina dai tecnici che hanno accertato un ulteriore cedimento del piano viabile nel punto già oggetto di monitoraggio.

Nell’arco di pochi giorni è franato il mano stradale in una curva della strada provincia che da Alberona porta a Lucera.

“Prevedo un lungo periodo di chiusura perché, con tutta l’urgenza che il caso impone, bisognerà effettuare indagini geologiche per verificare il tipo di intervento da realizzare, progettare l’intervento, trovare le risorse finanziarie, affidare ed eseguire i lavori - ha scritto in una comunicazione urgente sui social il sindaco di Alberona Leonardo De Matthaeis, informando la sua comunità – Che dire. Mentre scrivo non riesco a trattenere le lacrime. Ma sono convinto che, in stretta collaborazione con l’ente Provincia, riusciremo a superare anche questa emergenza”.

Ad alimentare lo sconforto è anche l'approssimarsi della stagione estiva, quando il grazioso borgo dei Monti Dauni si riempie di turisti ed emigrati che tornano a casa.

Gli autobus diretti o provenienti da Alberona dovranno percorrere la Sp130 verso Roseto Valfortore, fino all’innesto con la Sp129 in direzione Biccari, poi dovranno imboccare la Sp133 e la Sp130 fino a raggiungere Lucera, dove riprenderanno l’abituale itinerario.