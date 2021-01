Frana sulla Statale 90: Anas dà il via ai lavori di messa in sicurezza e ripristino del muro di contenimento

Statale 90: l'Anas ha avviato questa mattina i lavori di ripristino e messa in sicurezza del muro di contenimento crollato due giorni fa al km 48,300, al confine tra i comuni di Orsara di Puglia e Montaguto.

A coordinare i lavori, gli ingegneri. Vincenzo Marzi, responsabile della struttura, Roberto Sciancalepore, responsabile dell'area gestione rete Puglia

Dunque, sono stati accolti gli appelli dei sindaci di Orsara di Puglia e Panni, di una risposta celere sul ripristino del muro. Anas è prontamente intervenuta con i funzionari tecnici presenti sul territorio, dando subito il via ai lavori, eseguiti da una impresa locale, che dovrebbero essere completati nel giro di una settimana.

II tratto compreso tra il km 48,300 e il km 54,200 resterà chiuso fino al termine dei lavori. Fino ad allora resteranno in vigore i percorsi alternativi indicati da Anas: per i veicoli con peso inferiore a 3,5 tonnellate, il traffico proveniente da Napoli/Benevento diretto a Foggia è deviato in uscita allo svincolo di Orsara di Puglia (km 48,320) con prosecuzione sulla SP123 per Foggia. Percorso inverso per la viabilità in direzione Napoli con uscita obbligatoria allo svincolo in località Giardinetto e prosecuzione sulle SP106 e SP123.

Per quanto riguarda i veicoli con peso superiore a 3,5 tonnellate, i mezzi che da Foggia sono diretti a Napoli sono deviati in uscita allo svincolo di Bovino con successivo indirizzamento per la A16. Per i mezzi pesanti diretti a Foggia uscita obbligatoria allo svincolo di Grottaminarda (AV) e prosecuzione per la A16. Infine, per i mezzi pesanti provenienti da Benevento (SS90 bis) in direzione Foggia il percorso alternativo prevede la svolta sulla statale 90 “delle Puglie” (al km 37,460), uscita allo svincolo di Grottaminarda e prosecuzione per la A16.