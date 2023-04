Frana sui binari della Caserta-Foggia: linea chiusa domani, ci si sposterà in autobus

Resta sospesa la circolazione ferroviaria nel tratto fra Amorosi e Telese, sulla linea Foggia-Caserta, interrotta da questa mattina per danni causati da forte maltempo che ha provocato il cedimento di una parte della massicciata.

I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane) sono al lavoro per verificare l’infrastruttura e riattivare la circolazione non appena saranno ripristinate le condizioni di sicurezza.

Per permettere le operazioni di ripristino infrastrutturale la linea resterà chiusa per tutta la giornata del 18 aprile, durante la quale verrà effettuata la previsione di ripristino. In corso la riprogrammazione dell’offerta commerciale: i treni Lunga percorrenza (Alta Velocità e Intercity) sono attestati a Caserta e Benevento, mentre i treni regionali sono attestati a Telese e Caserta.

Attivato un servizio sostitutivo con bus che garantirà i collegamenti tra le località interessate dall’interruzione.

Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili nella sezione Infomobilità di Rfi e sui canali web delle imprese ferroviarie.

Aggiornamento Ore 13.45

Dalle 10 di questa mattina i treni sulla linea Caserta-Foggia sono fermi per una frana avvenuta tra Amorosi e Telese nel Beneventano. Centinaia di passeggeri sono stati fatti scendere alla stazione di Caserta, per i loro spostamenti è stato attivato il servizio sostitutivo con autobus.

Sul treno, stando a quanto riporta CasertaNews, c'erano decine di persone che si stavano recando a Roma per partecipare a dei concorsi pubblici e diversi giornalisti per sostenere l'esame di abilitazione. La tensione si taglia a fette anche perché, lamentano i viaggiatori, non ci sarebbero adeguate informazioni sulle alternative offerte per proseguire il viaggio. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di stato e della polizia locale. L'ultimo aggiornamento di Trenitalia alle 13: la circolazione permane sospesa, in corso l'intervento dei tecnici.

I treni Alta Velocità, InterCity e regionali possono registrare ritardi e subire limitazioni di percorso, cancellazioni e sostituzioni con bus.

Treni Alta Velocità e InterCity parzialmente cancellati: • FR 9511 Milano Centrale (6:10) - Lecce (15:50): il treno oggi termina la corsa a Caserta alle ore 11:06. I passeggeri da Caserta possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Benevento, dove trovano proseguimento con un treno straordinario che ne attende l'arrivo. • FA 8302 Lecce (6:05) - Roma Termini (11:55): il treno oggi termina la corsa a Benevento alle ore 9:58. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Caserta, dove trovano ulteriore proseguimento con un treno straordinario che ne attende l'arrivo. • FA 8306 Lecce (7:10) - Roma Termini (12:55): il treno oggi termina la corsa a Benevento alle ore 11:05. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Caserta, dove trovano ulteriore proseguimento con un treno straordinario che ne attende l'arrivo. • FA 8312 Bari Centrale (11:05) - Roma Termini (15:15): il treno oggi termina la corsa a Benevento alle ore 13:14. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Caserta, dove trovano ulteriore proseguimento con un treno straordinario che ne attende l'arrivo. • FA 8314 Lecce (11:15) - Roma Termini (16:55): il treno oggi termina la corsa a Benevento alle ore 14:58. I passeggeri da Benevento possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Caserta, dove trovano proseguimento con un treno straordinario che ne attende l'arrivo. • FA 8311 Roma Termini (13:05) - Bari Centrale (17:14): il treno oggi termina la corsa a Caserta alle ore 14:12. I passeggeri da Caserta possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Benevento, dove trovano proseguimento con un treno straordinario che ne attende l'arrivo. • FA 8325 Roma Termini (14:10) - Foggia (17:28): il treno oggi termina la corsa a Caserta alle ore 15:16. I passeggeri da Caserta possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Benevento, dove trovano proseguimento con un treno straordinario che ne attende l'arrivo. • FA 8315 Roma Termini (15:05) - Lecce (20:29): il treno oggi termina la corsa a Caserta alle ore 16:12. I passeggeri da Caserta possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Benevento, dove trovano proseguimento con un treno straordinario che ne attende l'arrivo. • IC 703 Roma Termini (7:28) - Bari Centrale (13:54): il treno oggi termina la corsa a Caserta alle ore 10:05. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Bari Centrale. • IC 704 Bari Centrale (16:05) - Roma Termini (22:27): il treno oggi ha origine da Caserta alle ore 19:58.

I passeggeri in partenza da Bari Centrale e dalle successive stazioni possono rivolgersi al personale di assistenza clienti di Trenitalia.

Aggiornato alle 19.30