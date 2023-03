Fototrappole rubate e sporcaccioni impuniti: "Oggi dove sono e quante multe sono state fatte?"

Lotta senza quartiere contro chi sporca la città: 'AttiVisti foggiani' e 'Società Civile' hanno chiesto maggiori interventi in tema di lotta agli sversamenti nel territorio cittadino. Ritengono che siano necessarie nuove fototrappole e una lotta maggiore contro chi inquina impunemente. Pertanto, hanno chiesto all’ufficio ambiente e al comandante Romeo Delle Noci lo stato dell’arte per ciò che concerne l’installazione dei cinque sistemi di fototrappole stealth nel circuito cittadino dopo i casi dei tre furti in località Tratturo Camporeale avvenuti nel novembre 2020.

Il programma prevedeva l’installazione di 15 fototrappole nei punti più caldi della città per ciò che riguarda il problema annoso degli sversamenti per un costo del progetto in origine fu di 57.364,58 euro, che però, a seguito del furto dei tre sistemi in Tratturo Camporeale, vide un ulteriore esborso di 12.727,48 euro per la loro sostituzione. "Ma come se non bastasse a rendere il tutto ancor più desolante si aggiunse il fatto di esser venuti a conoscenza in una riunione di una commissione consiliare a gennaio 2021 da un rapporto del Comandante dei vigili urbani Romeo Delle Noci, che il sistema di videosorveglianza delle fototrappole non avesse una definizione adeguata, tant’è che non si sia riusciti a individuare coloro che l’avessero asportate a Tratturo Camporeale. Quindi per tutte queste considerazioni è doveroso ora sapere lo stato delle cose, capire quanti sistemi siano attivi, dove siano stati collocati, quante multe siano state comminate, se i sistemi siano veramente efficaci e utili alla causa o se gli uffici abbiano definitivamente abbandonato questa tipologia e questi modelli".

Lucia Aprile e Massimo Papicchio si dicono soddisfatti dell'apertura del Centro Comunale di Raccolta in località Sprecacenere anticipata su queste colonne, ma anche amareggiati per lo stato impietoso in cui versa la nuova strada che porta al C.C.R.: "E’ un discarica a cielo aperto, un ricettacolo di innumerevoli rifiuti e soprattutto di inerti frutto di lavori presso le abitazioni. Nelle stesse condizioni versano anche molti tratturelli prima della strada, da anni oggetto di innumerevoli episodi di sversamenti. Auspichiamo in tal senso che il Comune possa in breve tempo disporre una tempestiva opera di bonifica della strada che conduce al C.C.R. e di quelle limitrofe in località Sprecacenere utilizzando anche la strada dei bandi regionali. Parimenti è urgente e necessaria l’ installazione di sistemi di fototrappole lungo la strada che conduce al C.C.R. in modo tale da evitare che continui a rimanere un porto sicuro per tutti coloro che la utilizzino per opere di sversamenti. Chiediamo pertanto che i commissari e gli uffici preposti pongano in essere azioni più efficaci e mirate per contrastare gli sversamenti aumentando i luoghi sensibili ove installare le fototrappole".