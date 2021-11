Fototrappole incastrano gli 'sporcaccioni'. Il sindaco pubblica le foto sui social: "Ecco gli incivili di Orta Nova"

Fototrappole incastrano gli 'sporcaccioni' del paese, il sindaco pubblica sui social le foto della vergogna: "Ecco gli incivili di Orta Nova".

Undici frame, quelli pubblicati dal primo cittadino, Mimmo Lasorsa, che sintetizzano l'attività di abbandono di rifiuti, di vario genere, che avviene di giorno e di notte nelle periferie del paese. "Vi inoltriamo i frame delle fototrappole che hanno colto diversi incivili buttare rifiuti in strada in diverse zone del Paese. Tutti sono stati identificati e multati", spiega. "Per questo ringraziamo il corpo di Polizia Locale per l'ottimo lavoro che stanno svolgendo in queste settimane. Nei prossimi giorni continueremo a condividere altre foto, in quanto tutte le zone sensibili sono ormai sotto controllo"