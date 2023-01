Sindaco dichiara guerra agli incivili: 70 multe in un anno, arrivano altre 6 fototrappole

San Nicandro Garganico dichiara guerra agli incivili: pronte 6 nuove foto-trappole e una pioggia di sanzioni per chi abbandona impunemente rifiuti in strada.

Sono ben 70 le multe comminate nel paese garganico in materia di reati ambientali: a fare il punto della situazione è il sindaco, Matteo Vocale, che Ieri mattina ha consegnato ai comandi dei carabinieri forestali e polizia locale le 6 nuove fototrappole della Provincia di Foggia.

"È stata occasione per acquisire i report dell'attività svolta nel 2022", continua Vocale. "Circa 70 le multe comminate a persone per abbandono di rifiuti o trasporto non autorizzato, per circa 50mila euro di sanzioni. Per alcuni è stata formalizzata denuncia penale. Sono 3 le persone sanzionate e denunciate per combustione illecita di rifiuti. Altre 3 sanzioni sono state elevate ad altrettante imprese per gestione illecita di rifiuti".

Ai nastri di partenza anche le prime sanzioni per inosservanza della raccolta differenziata (che è un obbligo di legge): 6 in tutto. "Multe anche per chi non pulisce i suoli edificabili nell'area urbana e periurbana: 8 verbali. A queste, si aggiungono anche due sanzioni per imbrattamento della sede stradale. La maggior parte delle multe sono state comminate grazie all'ausilio delle fototrappole posizionate nei punti a maggior concentrazione di rifiuti abbandonati. A breve saranno operative anche le telecamere davanti all'ecocentro, in via del Gargano. Essere sporcaccioni non conviene", avvisa il primo cittadino. "Conferire i rifiuti correttamente è più facile".