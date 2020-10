Criminalità sfrontata a Monte Sant'Angelo, amministratori e funzionari nel mirino: "Serve una presa di coscienza"

La criminalità preoccupa Monte Sant'Angelo, dove negli ultimi giorni, due gravi fatti delinquenziali hanno interessato la città garganica.

In particolare, nella serata del 1° ottobre scorso, è stato incendiato, per l’ennesima volta, il Centro comunale per la raccolta rifiuti e, nella notte tra sabato 10 e domenica 11 ottobre, è stato incendiato un mezzo per il trasporto disabili dell’associazione di volontariato 'San Michele Arcangelo'.

"Questi raccontati sono soltanto gli ultimi due di tanti altri atti a danno di amministratori e funzionari comunali, associazioni o concessionari di servizi comunali, atti che dal 2017 ad oggi si sono succeduti nella città", spiega in una nota la sezione cittadina di Forza Italia.

Tanti i casi elencati: dall'incendio di una giostra per bambini a quello del Centro comunale per la raccolta rifiuti; dall'incendio dell’auto del caposettore Rignanese a quella del primo cittadino d'Arienzo; e ancora, le gravi minacce di morte per il sindaco d’Arienzo e per l’assessore Rignanese (fatto oggetto di altri atti intimidatori), solo per citarne alcuni.

"Forza Italia ritiene che l’ennesimo incendio a danno del Centro comunale per la raccolta rifiuti e, quindi, sia del Comune - che ne è il proprietario - sia della ditta concessionaria del servizio di raccolta rifiuti abbia bisogno di una presa di posizione forte da parte di tutti, specialmente da parte dell’amministrazione comunale e auspica un’attenzione particolare delle Istituzioni sovracomunali per quanto sta accadendo in città da tre anni a questa parte, visto che bersaglio dei delinquenti sono stati amministratori e funzionari comunali o ditte concessionarie di servizi comunali".