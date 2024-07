Torna la fontana di San Menaio, anzi no. Ignoto installa rubinetto, ma verrà rimosso: "È illegale"

Non ci sarà alcuna riapertura della fontana. Il sindaco di Vico del Gargano Raffaele Sciscio smonta sul nascere le voci circa un dietrofront del Comune rispetto alla decisione di chiudere la fontana situata di fronte all'Hotel Sole, che aveva generato non poche polemiche.

La fontana, come confermato dal primo cittadino, è stata chiusa per motivi igienico-sanitari. E tale resterà, malgrado l'iniziativa di un uomo che nella giornata di oggi ha installato un rubinetto. L'episodio ha erroneamente indotto i residenti (come si evince da un post su Facebook apparso sul gruppo 'La voce di San Menaio0 e rilanciato dallo stesso sindaco) a pensare che la fontana fosse stata riattivata.

"Oggi qualcuno, forse pensando di agire come se si trovasse a casa propria, ha pensato di installare un rubinetto alla fontana pubblica di San Menaio. Questo qualcuno, già identificato, ha commesso un reato e ne risponderà all'Autorità giudiziaria", ha dichiarato Sciscio, che ha già incaricato l'ufficio tecnico del Comune di rimuovere "quanto illegalmente installato".

"Quindi, non merito tutti i complimenti che 'affettuosamente' mi state mandando. Non sprecateli", ha chiosato il sindaco di Vico.