Fa tappa a Foggia la Commissione parlamentare sulle condizioni di lavoro: "Il Pnrr è l'unico modo per superare i ghetti"

Ha visitato, questa mattina, le "zone calde" della provincia di Foggia, una delegazione della Commissione parlamentare sulle condizioni di lavoro in Italia. Oltre alla cooperativa 'Pietra di scarto' nelle campagne di Cerignola, la delegazione ha fatto visita anche ai ghetti di Borgo Mezzanone e a Torretta Antonacci. A fine mattinata la commissione, guidata dalla presidente Chiara Gribuado, ha incontrato la il Comitato per l'ordine e la sicurezza di Foggia, in Prefettura.

Come riferisce la Deputata del Pd, uno degli aspetti più drammatici è la mancanza di acqua nei ghetti che, maggiormente in questo periodo bollente, è di vitale importanza. Ma i fondi Pnrr stanziati per la provincia di Foggia restano fermi. Ben 100 milioni destinati alla provincia di Foggia, sino ad oggi sono risultati inutilizzati. La presenza della Commissione parlamentare a Foggia è anche per capire, assieme ai comuni interessati, come si possano gestire e investire questi soldi.