Denuncia contro ignoti in Procura: "Che fine hanno fatto 500mila euro destinati alla previdenza integrativa degli agenti della polizia locale?"

È stata presentata ieri mattina, presso la Procura del Tribunale di Foggia, una denuncia contro ignoti in cui si chiede che fine abbia fatto la percentuale di proventi dei verbali comminati negli anni dagli agenti della polizia locale, che ammonterebbe a circa 500mila euro, da destinare a un fondo pensionistico accessorio come da art. 208 del codice della strada.

Nell'esposto, il delegato regionale Usb per il pubblico impiego, Angelo Ferrarese, ha messo in evidenza alcune presunte anomalie. Come da delibera di giunta del 5 novembre 2019 - si legge nella denuncia - tali somme vennero destinate al fondo pensionistico complementare Sirio-Perseo calcolati partendo dall'anno 2012, circa 50mila euro all'anno. "Sono soldi con vincolo d'uso obbligatorio"

Il 26 gennaio di quest'anno, fu chiesto l'accesso agli atti per risalire alla posizione di questa somma accantonata e vincolata. Il 24 febbraio, con una pec, il dirigente comunale al ramo aveva risposto così: "Come da oggetto si riscontra la “richiesta di accesso agli atti Legge 241/1990” comunicando che le risorse de-quo confluite nel capitolo di spesa 11900/15 hanno regolarmente finanziato, nelle annualità indicate, il trattamento accessorio dei dipendenti del corpo di polizia municipale in assenza di opportuna regolamentazione volta a disciplinarne l’effettiva destinazione".

Tuttavia, da un estratto conto del fondo Sirio-Perseo di uno dei dipendenti di Polizia Locale, effettuato l'8 novembre 2021, questa somma non risulterebbe. "Nessuno ha ricevuto nulla".