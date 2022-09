Si aggirano fra le case con fare sospetto: scatta il foglio di via per tre foggiane, una ancora minorenne

Si aggiravano fra le case con fare sospetto, scatta il foglio di via per tre foggiane in trasferta ad Avellino. E' accaduto nel primo pomeriggio di ieri: le donne - rispettivamente di 29, 21 e 15 anni, tutte foggiane e con precedenti per furto - sono state sorprese dagli agenti delle 'Volanti' impegnati in un servizio straordinario per il contrasto dei reati contro il patrimonio e in particolare dei furti in abitazione.

Oltre al comportamento chiaramente sospetto, alla vista degli agenti le tre hanno tentato di fuggire prendendo direzioni diverse. Espediente servito a poco: sono state raggiunge e identificate. Benchè non siano stati trovati elementi o tracce di reato a loro carico, nei loro confronti è stato avviato il procedimento per l’irrogazione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio del questore con divieto di ritorno in Avellino e Comuni limitrofi per tre anni. La decisione del questore è stata presa in considerazione dei precedenti di polizia per furto e dell’assenza di motivi plausibili che giustificassero la loro presenza in Avellino.