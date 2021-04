Si presenta di notte in pronto soccorso, agitato e con un pugnale nei pantaloni: "Ho dimenticato di lasciarlo a casa"

Alla richiesta di spiegazioni da parte dei poliziotti ha tentato di giustificarsi riferendo di aver portato con se il coltello a lama fissa per una semplice dimenticanza, ma gli agenti della polizia giunti al pronto soccorso dell'ospedale di Pescara, non gli hanno creduto e lo hanno denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere. Il pugnale è stato sequestrato.

L’uomo, un 40enne originario della provincia di Foggia, si era presentato alle 3 di notte in pronto soccorso in stato di agitazione e con il fodero in tessuto agganciato alla cintura dei pantaloni dal quale spuntava l’arma bianca. Immediato è scattato l’allarme della guardia giurata in servizio di vigilanza.