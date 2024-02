In auto con un 1,5 kg di hashish, non si fermano all'alt dei carabinieri: arrestati dopo un inseguimento

In auto con un chilo e mezzo di hashish, non si fermano all'alt dei carabinieri e ingaggiano un pericoloso inseguimento terminato con l'arresto di tre persone e il sequestro del carico di stupefacente.

E' successo a Gela (Caltanissetta), dove i militari hanno arrestato in flagranza di reato un 22enne della provincia di Foggia e altre due persone, entrambe siciliane, con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. Come riporta l'agenzia Dire, l'hashish era nascosta sotto al sedile anteriore dell'auto, suddivisa in 14 panetti.

Nel corso della stessa perquisizione veicolare, i carabinieri hanno recuperato anche denaro contante per complessivi 3mila euro, somma ritenuta provento di attività di spaccio. I due siciliani, rispettivamente di 48 e 23 anni, sono stati tradotti in carcere, mentre il giovane foggiane è finito ai domiciliari.