Aggressione omofoba dopo il Bari Pride, due foggiani non-binary finiscono in ospedale. E' accaduto alle 20 di ieri, nel parco 'Rossani' di Bari, dove due foggiani non-binary sono stati aggrediti da un branco di giovani: l'incubo è iniziato con "insulti omofobi e transfobici", ed è proseguito con calci e persino con una pietra scagliata in testa ad uno di loro. Un'aggressione che avrebbe potuto avere conseguenze ancor più gravi, conclusasi, comunque, con le due vittime finite in ospedale.

Il violento episodio è stato segnalato dal Bari Pride e si è verificato il giorno dopo la parata per i diritti nel centro cittadino alla quale hanno partecipato 10mila persone: "Non possiamo rimanere in silenzio - scrivono gli organizzatori - davanti alla violenza prevaricatrice che si sta diffondendo nella nostra città, con chiara matrice patriarcale, omofoba e razzista: esprimiamo tutta la nostra solidarietà all? ragazz? aggredit?. Episodi simili al parco Rossani sono toccati a ragazzi stranieri, e tante altre sono le denunce di molestie per strada contro ragazze che abbiamo contato in questi giorni. Fatti che vedono come aggressori branchi di ragazzi altrettanto giovani, sollevando interrogativi rispetto ad una vera e propria emergenza educativa. Nella nostra città, non c'è spazio per la violenza: come organizzazioni sociali baresi, pur riconoscendo che alcune zone ad oggi hanno bisogno di una maggiore tutela, riteniamo che la risposta a questi episodi non possa essere solo di tipo securitario, con lo schieramento di forze dell'ordine per le strade".

Decaro: "Aggressione non deve restare impunita"

Il sindaco Antonio Decaro ha commentato con una nota il violento episodio avvenuto nella caserma Rossani, chiedendo l'intervento della Prefettura e delle Forze dell'ordine oltre che della Polizia locale, che sta acquisendo le immagini delle telecamere: “Appena ho letto sui social quanto accaduto ieri sera ho immediatamente inviato tutte le informazioni in mio possesso alla Prefettura e alle Forze dell'ordine - ha affermato il sindaco -. Contemporaneamente ho chiesto alla Polizia locale di attivarsi immediatamente per reperire le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza. Questa aggressione non può e non deve restare impunita. Dobbiamo dare subito un segnale di presenza e di vicinanza alle famiglie che non possono avere paura di vedere i propri figli frequentare un parco cittadino”.