Lui e lei sorpresi in un parcheggio con centraline e kit da scasso

Due foggiani sono stati sorpresi dai carabinieri, in un’area parcheggio di Termoli, con al seguito arnesi da scasso.

I due - un 52enne ed una 28enne, entrambi originari e residenti in provincia di Foggia, titolari di diversi precedenti di polizia - sono stati denunciato in stato di libertà alla Procura di Larino. L’attività rientra nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio, finalizzati a prevenire e reprimere i reati contro il patrimonio con particolare riferimento a quelli predatori.

In particolare, in prossimità di una grossa area di parcheggio, i militari hanno fermato un’autovettura con a bordo i due soggetti che transitava a bassa velocità ed in maniera sospetta. Viste le circostanze, hanno deciso di procedere a perquisizione recuperando una centralina ‘Obd’ per autoveicoli, due chiavi alterate e numerosi arnesi da scasso utili per l'eventuale compimento di furti di automezzi.

Pertanto, sia il 52enne che la 28enne sono stati deferiti per concorso in possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, e l’uomo anche per inosservanza del 'Foglio di Via Obbligatorio' a cui era sottoposto e che prevedeva il divieto di tornare nel Comune di Termoli a causa di pregresse vicende.