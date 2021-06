Aggrediti foggiani, erano andati ad Ancona per un addio al celibato: calci e pugni da quattro ragazzi mentre rientravano in albergo

Il questore di Ancona ha emesso quattro avvisi orali nei confronti dei quattro giovani che si sono resi responsabili, sabato scorso, dell'aggressione a colpi di calci e pugni perpetrata nei confronti di un gruppo persone originarie di Foggia che si trovavano in città per un addio al nubilato e che stavano rientrando in albergo.

L'episodio si era consumato tra piazza del Plebiscito e piazza della Repubblica, tra le 22 e le 23.30. La Squadra mobile ha identificato gli aggressori, tutti residenti ad Ancona ma due di origini straniere, tra i 20 e i 22 anni, grazie alle immagini riprese dalle telecamere di un bar.

Due dei quattro interessati erano già finiti nei guai per altre due aggressioni.