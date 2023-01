E' quanto accaduto nell'Aretino, dove i carabinieri hanno rintracciato e denunciato una 60enne foggiana, ritenuta autrice del furto. L'episodio risale allo scorso ottobre: la donna, con precedenti di polizia per analoghi reati, è stata denunciata con l’accusa di furto aggravato.

È entrata in negozio come una qualsiasi cliente chiedendo all’addetto alle vendite di mostrarle alcuni capi d’abbigliamento. Ma, mentre il commesso cercava tra gli scaffali, ha arraffato un abito da 1.500 euro, lo ha infilato nella borsa ed è fuggita.

Il fatto è successo in un negozio dell'Aretino. La donna, con precedenti per reati specifici, è stata rintracciata e denunciata dai carabinieri con l’accusa di furto aggravato

Foggiana in trasferta entra in una boutique di lusso, infila abito da 1500 euro in borsa e scappa