Piattaforme d’intelligence e gruppi interforze: la strategia delle Fiamme Gialle per combattere la criminalità

Il Generale di Corpo d’Armata Giuseppe Zafarana ha fatto visita oggi al Comando Regionale Puglia di Bari, dopo aver partecipato, nella giornata di ieri, al Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, tenutosi a Foggia alla presenza del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, per fronteggiare la recrudescenza criminale delle ultime settimane.

In tale occasione, il generale Zafarana ha asserito di aver orientato le scelte strategiche della guardia di finanza sul territorio foggiano a una logica di rafforzamento dei presidi in territori considerati “a rischio” di infiltrazione della criminalità organizzata ovvero “permeabili” al proliferarsi di traffici illeciti, anche via mare.

In questi contesti il corpo è sempre fortemente proteso a garantire, sia alla magistratura che alle autorità di pubblica sicurezza, un apporto professionale sempre più qualificato. E’ stato difatti conferito il massimo impulso ai “Gruppi di lavoro interforze”, istituiti anche a Foggia come presso tutte le Prefetture, con la finalità di creare piattaforme d’intelligence che possano costituire un bacino informativo atto a catalizzare le azioni di contrasto verso i fenomeni criminali di evidente pericolosità nonché a prevenire quelli nascenti, considerata l’evoluzione della criminalità foggiana, analogamente alle omologhe consorterie campane e calabresi, dalla dimensione familiare e rurale a quella imprenditoriale.

A margine del Comitato, il Comandante Generale si è recato, nel pomeriggio di ieri, presso la sede del Comando provinciale di Foggia per salutare le donne e gli uomini della guardia di finanza del capoluogo dauno e ringraziarli per l’impegno che diuturnamente essi dimostrano nelle operazioni a sostegno della legalità economico-finanziaria e di concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.

L’autorità di vertice ha poi concluso la propria visita in Puglia, presso il Comando Regionale di Bari, incontrando una rappresentanza dei finanzieri di ogni ordine e grado di tutte le province pugliesi, con cui si è complimentato per i brillanti risultati di servizio ottenuti nel contrasto ai multiformi aspetti di illegalità.

Un particolare apprezzamento è stato espresso sulle attività operative, illustrate direttamente dai finanzieri che operano “sul campo”, condotte nell’ambito della lotta ai fenomeni criminali che minano il corretto funzionamento dell’economia pugliese e del mercato del lavoro, quali la corruzione, le truffe ai danni dello Stato e della UE (segnatamente a quelli relativi alle misure previste dal Piano Nazionale di ripresa e resilienza), il riciclaggio, le frodi fiscali, l’usura, il caporalato, il contrabbando di tabacchi lavorati esteri e di prodotti petroliferi e, non ultimo, dell’attività finalizzata al presidio della sicurezza in mare, di esclusiva competenza del Corpo, tra cui, su tutti, lo sfruttamento dell’immigrazione clandestina e il traffico transnazionale di stupefacenti.

L’obiettivo di fondo, in sintesi, è pervenire ad una visione aggregata dei diversi fenomeni illeciti, unita al perfezionamento delle tecniche di analisi e di contrasto; questo è il percorso lungo cui si muove, con convinzione, la Guardia di Finanza, proiettando tutte le sue strategie investigative e operando in piena armonia con gli altri attori del sistema Paese.

Il Comandante Generale ha infine incontrato i delegati della rappresentanza militare nonché una delegazione di militari in congedo dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, soffermandosi brevemente sui temi del benessere del personale, in servizio e in congedo, soprattutto in un periodo difficile come quello legato alla pandemia da Covid-19, che ha visto diverse vittime anche tra le fila delle Fiamme Gialle Pugliesi.