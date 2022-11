Vento abbatte palo della luce, via Benedetto Croce resta al buio: "Senza luce e con la vegetazione selvaggia: sempre peggio"

Il vento abbatte un palo della pubblica illuminazione, e su via Benedetto Croce regnano ora le tenebre. "La situazione va avanti da tempo, ma con la perdita di quest'ultimo palo ora la zona è completamente al buio, come testimoniato dalla foto allegata", denunciano alcuni residenti. Una situazione di grave disagio per pedoni e automobilisti che frequentano la zona, aggravata dalla presenza di alberature "che non vengono potate da anni e che costituiscono un grave pericolo". Residenti e commercianti della zona sono stufi: "Qui è sempre peggio: è ora di fare qualcosa!"