Tre atti vandalici in 18 mesi e oltre 20mila euro di danni per la 'Tabaccheria 77': "Siamo sconfortati"

Tre atti vandalici subìti in 18 mesi, due nel giro di appena 25 giorni, per oltre 20mila euro di danni complessivi. E’ l’amara sorte toccata al titolare della ‘Tabaccheria 77’, al Quartiere Cep, a Foggia.

L’ultimo episodio, in ordine di tempo, è avvenuto la scorsa notte: “Questa volta è stato danneggiato, anzi distrutto, il distributore degli snack”, spiega Antonio Staffieri, 58enne foggiano, che gestisce l’attività di piazza Giovanni XXIII dal 2005, dopo averla ereditata dalla famiglia.

La scorsa notte, il distributore è stato distrutto a sassate; cinque, sei grosse pietre erano ancora presenti sul marciapiede, stamattina, al momento dell’apertura. Purtroppo, questa volta, gli inquirenti non potranno contare sui filmati delle telecamere presenti nell’attività colpita: “Sono state distrutte la notte di Capodanno, 25 giorni fa, quando tre ragazzi, incappucciati, hanno assaltato con un martello il distributore delle sigarette, causando oltre 8mila euro di danni. Non ho fatto in tempo ad aggiustarle”, racconta.

In quell’occasione, i filmati degli impianti di sorveglianza delle attività vicine hanno ripreso tre uomini, incappucciati, accanirsi con un martello sul distributore, per poi fuggire a piedi, agganciando lungo la strada anche altre telecamere. Un episodio-fotocopia rispetto a quanto accaduto 18 mesi prima, nel luglio 2022 (nella foto in basso).

Anche quella volta, nel mirino finì il distributore di sigarette, distrutto, con i malviventi fuggiti a mani vuote: “E’ impossibile scassinare quei distributori: dietro il monitor ci sono due lastroni di acciaio”, spiega Staffieri che si trova, nuovamente, a fare i conti con i danni causati dalla microcriminalità. “Putroppo non c’è solo il danno materiale”, rimarca. “C’è anche il mancato guadagno derivante dall’impossibilità di lavorare per diversi giorni e il mancato servizio causato al quartiere”.

“L’amarezza è tanta, lo sconforto pure”, spiega il titolare a FoggiaToday. Sulle sue spalle, infatti, grava anche il senso di responsabilità rispetto i clienti: “La mia famiglia gestisce questa attività da 55 anni, dal 1969. Insieme alla farmacia, siamo un punto di riferimento nel quartiere”, spiega.

Nelle prossime ore denuncerà formalmente l’accaduto: “Andare avanti è difficile, ma non possiamo mollare”. Sulla scorta della sua esperienza - che però è comune anche ad altri colleghi - chiede che vengano al più presto installati sistemi di videosorveglianza pubblici, che possano meglio presidiare quelle aree cittadine costantemente colpite da atti vandalici e di microcriminalità.