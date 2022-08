Vandalizzata la 'panchina rossa' in piazza Oberdan

Vandali in azione nella centralissima piazza Oberdan, a Foggia. Ignoti hanno preso di mira la 'panchina rossa' situata nella piazza a due passi dal teatro Giordano, una delle decine di sedute individuate in città e 'customizzate' per diventare simbolo della lotta alla violenza di genere. Chi ha agito non solo ha distrutto la seduta, ma ne ha asportato anche le assi: della panchina, infatti, non resta che un laterale. Saranno le telecamere presenti in zona (numerosi i sistemi di videosorveglianza situati in piazza e sul viale d'accesso) a fare luce sull'accaduto.