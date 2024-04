Infermiera aggredita da detenuto, ma resta 'detenuta' in servizio al carcere: "E' assurdo"

Infermiera aggredita da un detenuto, ma resta ‘reclusa’ e destinata al servizio in carcere. Accade a Foggia, e la storia della dipendente Asl Foggia è stata presa in carico dalla Federazione provinciale Usb Foggia.

“Rischia di rimanere inascoltata la richiesta di aiuto di un’infermiera che dall’8 aprile 2015 sino ad oggi è stata assegnata in servizio presso la casa circondariale di Foggia. Ben 9 anni di servizio in una realtà difficile, “dove il più delle volte si affrontano situazioni che mettono a rischio l’incolumità fisica dell’operatore stesso, soprattutto quando si parla di donne (infermiere) lasciate sole nelle varie sezioni e dove il rischio di pesanti attenzioni da parte dei detenuti diventa reale soprattutto in una struttura carceraria dove il sovraffollamento penitenziario supera il 180%”, sottolineano dal sindacato.

“Il 16 ottobre 2023 (qui la vicenda), durante l’espletamento del proprio turno di servizio nella Casa Circondariale di Foggia, la donna è stata aggredita brutalmente da un detenuto, subendo un pugno in pieno volto. Per l’aggressione, si è reso necessario il trasporto della lavoratrice in ospedale dove le fu diagnosticato un trauma che l’ha costretta ad assentarsi diversi giorni dal lavoro oltre al riconoscimento dell’infortunio per l’aggressione sino al 31.12.1013 e l’esonero dal lavoro notturno”.

“Pare assurdo che, in merito all’accaduto, la Direzione Strategica dell’Asl Fg non adotti tutte le misure per preservare lo stato di salute della dipendente in questione, sottraendo la stessa da nuovi episodi di violenza e trasferendola presso altre unità operativa. Non si può considerare la vicinanza alla lavoratrice riconoscendo soltanto l’esonero dal lavoro notturno”, denunciano dall’Usb.

Al datore di lavoro, ricordano i sindacalisti, spetta “l’obbligo di protezione dell'integrità psico-fisica del lavoratore” sancito dall'art.2087 del c.c. e anche “l'obbligo di adottare, ai fini della tutela delle condizioni di lavoro, non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo di attività esercitata, ma anche tutte le altre misure che in concreto si rendano necessarie per la tutela della sicurezza sul posto di lavoro in base alla particolarità dell'attività lavorativa”. Prevedendo anche piani di rotazione ordinaria e straordinaria nelle aree ad alto rischio, come da direttive ANAC disciplinato dal Testo Unico sul pubblico impiego.

L’Unione Sindacale di Base è stata più volte informata “di malesseri e di vessazioni sui luoghi di lavoro, ma questa volta vuole essere cassa di risonanza di una situazione che ritiene vergognosa”, si legge nella nota stampa. “Ogni giorno ci si riempie la bocca parlando del diritto al benessere psicofisico sul posto di lavoro, ma è importante anche che l’Azienda dalle parole si passi ai fatti; chiediamo pertanto che, rispetto all’episodio accaduto, la direzione dell’Asl Foggia dia un chiaro segnale a tutela della lavoratrice, provvedendo al trasferimento della stessa presso altre unità operative. L’USB difenderà sempre i lavoratori vittime di violenza e pretenderà sicurezza negli ambienti di lavoro”, conclude.