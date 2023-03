Litigio in strada finisce nel sangue: uomo accoltellato in zona stadio

Prima il litigio in strada, poi l'accoltellamento. E' successo nel corso della notte, in via Mogadiscio - zona Stadio a Foggia - dove un uomo, 30enne foggiano, è stato ferito da alcuni fendenti.

Pochissime le informazioni trapelate al momento: il ferito non sarebbe in pericolo di vita e l'entità delle lesioni sono in fase di valutazione da parte del personale medico.

L'accaduto è all'attenzione dei carabinieri che stanno cercando di ricostruire dinamica e movente dell'accaduto, al fine di risalire al responsabile del gesto.