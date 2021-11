In fila alle Poste, fiuta la truffa in cui stava incappando un utente: "Così invece di incassare, si prendono i soldi"

In fila alle Poste, come semplice utente, è riuscita a sventare una truffa in atto. E’ accaduto due giorni fa, presso lo sportello automatico degli uffici di via Testi, dove un anziano del posto era intento ad eseguire una operazione ‘sospetta’, seguendo le istruzioni di un anonimo interlocutore al telefono.

Ad evitare il peggio, è stata una giovane donna che, mettendo a sistema i pochi elementi a sua disposizione (la conversazione era in vivavoce), ha capito cosa stesse accadendo. Si tratta di truffe sempre più frequenti, realizzate bluffando sul pagamento di articoli in vendita online. “Praticamente chi deve incassare la somma finisce per pagarla”, prova a sintetizzare la donna che racconta: “Proprio l’altra sera, presso un Atm di Poste Italiane, mentre ero in fila per prelevare, c'era un signore che, guidato da una persona al telefono che dava scrupolose istruzioni sui tasti da premere, stava per pagare il prezzo degli articoli che aveva messo in vendita”.

“Il signore in questione, quando stava per concludere l'operazione, ha capito che era una truffa perché sullo schermo è apparsa la scritta ‘Ricarica Poste Pay’. Io sono intervenuta, una volta compresa la situazione, dicendogli che si trattava di una truffa e il signore era piuttosto scosso. Gli ho consigliato di denunciare l’accaduto, per evitare che accada di nuovo: so che questo genere di truffe vengono perpetrate da tempo”.