"Dobbiamo riscuotere la tassa sull'immondizia", ma è una truffa: colpo tentato a Foggia

Dall'altra parte della porta c'è un giovane, viso pulito e taccuino in mano: "Buongiorno signora, devo riscuotere la tassa sull'immondizia", spiega con aria sicura mentre appunta informazioni sul suo blocco-note.

Ma la truffa, tentata questa mattina a Foggia, è stata sventata dall'anziana - una donna ultranovantenne - che ha sbattuto la porta in faccia al sedicente incaricato alla riscossione, ricordandosi di aver già pagato il tributo.

Il fatto è successo questa mattina, in zona Corso Roma. Un nuovo tipo di approccio, rispetto ai canovacci più comuni - tra i più diffusi, la truffa del pacco da pagare e l'incidente di un figlio o nipote - registrati a Foggia e provincia.

L'accaduto, concluso con un nulla di fatto per il truffatore, avviene all'indomani della presentazione del progetto 'Nessuno tocchi i miei nonni', giunto alla terza edizione con l'obiettivo di prevenire e contrastare le truffe alle persone in condizione di particolare vulnerabilità emotiva, anche in ragione dell'età avanzata.

Il progetto viene realizzato, in attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto dal Comune di Foggia e dalla Prefettura di Foggia con il contributo erogato dal Fondo Unico Giustizia, dal Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia. L'accaduto testimonia l'importanza di campagne di informazione diffuse e capillari su un fenomeno che riesce costantemente ad aggiornarsi e infiltrarsi nelle pieghe della quotidianità degii anziani.