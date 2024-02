"Nonna ho bisogno di soldi", anziana raggirata dal finto nipote: truffattore scappa con denaro e preziosi

Anziana vittima della 'truffa del finto nipote'. Accade a Foggia, dove una 86enne è stata indotta a consegnare la somma di 1500 euro in contanti, e oro e gioielli per un valore non ancora quantificato ad un truffatore che si era presentato come "un amico del nipote" che, in quel momento, si trovava in difficoltà per il "mancato pagamento di una fattura".

"Nonna ho bisogno di aiuto". E lei non avrebbe esitato a concederglielo. Così, dopo aver consegnato denaro e preziosi, la donna si è resa conto di essere stata vittima di un raggiro e ha lanciato l'allarme alla polizia, fornendo un breve identikit del truffatore, la cui visita era stata annunciata dalla telefonata di un complice che si spacciava per il finto nipote, di cui conosceva nome e particolari della sua vita. Sull'accaduto sono in corso le indagini della polizia, che sta verificando la presenza di telecamere utili nella zona in cui vive l'anziana e lungo la possibile via di fuga del malfattore.