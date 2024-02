Tentato omicidio-suicidio a Foggia

Badante tenta di uccidere ultranovantenne e poi prova a togliersi la vita ingerendo una sostanza tossica. È successo all'alba di oggi, in un appartamento in via De Amicis. L'anziana è stata prima colpita alla testa, poi la donna le ha stretto le mani al collo. La badante ha poi tentato di avvelenarsi. Entrambe le donne sono state accompagnate al pronto soccorso, dove sono attualmente ricoverate in prognosi riservata. Sull'accaduto sono in corso le indagini della polizia.