Nonna nel mirino dei truffatori, riproducono voce del nipote per raggirarla: "Era uguale alla sua"

Gianni non riesce ancora a capacitarsi: “Posso mettere la mano sul fuoco che quella che ho sentito dall’altro capo del telefono sembrava in tutto e per tutto la voce di mio nipote”. E scomoda perfino l’intelligenza artificiale per cercare di capire come dei truffatori abbiano potuto ricrearne il timbro pur di tentare di raggirare l’anziana madre, con la ‘truffa della fattura da saldare’.

Un ‘copione’ ormai rodato che una banda di truffatori sta utilizzano in queste ultime settimane nel Foggiano, dove si contano colpi riusciti o solo tentati. Nel caso di specie, il raggiro non si è concretizzato per un soffio: “Era metà mattina quando una serie di telefonate sono giunte sull’utenza fissa di mia madre, una donna di 76 anni”, racconta l’uomo. “Nella prima telefonata, una persona si spacciava per mio nipote sostenendo di essere a casa con la febbre e chiedeva alla nonna, ovvero mia madre, di ritirare per lui delle fatture”. Incassata la disponibilità della donna, è arrivata la seconda chiamata, questa volta da parte di un complice: nel prendere accordi per consegnare i documenti, specificava che vi era una somma da saldare pari a 4800 euro.

“A quel punto, mia madre ha iniziato ad agitarsi sia perché non disponeva di quella somma in casa, sia perché temeva che il nipote si fosse messo in qualche guaio”. L’uomo era presente in casa e subìto ha fiutato l’inganno: “Ho fatto presente a mia madre che non è possibile saldare fatture per tali importi in contanti e che c’era qualcosa che non andava”. Così è partita una sfilza di chiamate in parallelo, con l’uomo che cercava di contattare i familiari per vederci chiaro, e i truffatori che tempestavano di chiamate l’anziana, mettendola sotto pressione.

“Ho preso io la seconda chiamata del finto-nipote e sì - ammette - la voce sembrava davvero la sua”. I truffatori cercavano di indagare la disponibilità di denaro presente in casa, verosimilmente per aggiustare il tiro e cercare di arraffare quanto possibile. Ma l’intervento del figlio ha interferito nel loro piano e per i truffatori non è rimasta altra scelta se non quella di mollare. O cambiare obiettivo.

Scampato il pericolo, Gianni e la sua famiglia vogliono mettere in guardia altre persone, soprattutto quanti abbiano genitori anziani e soli: “Informate loro dei pericoli. Sono professionisti nel loro campo e sanno bene come ingannare la buona fede ed il buon cuore di una nonna o un nonno. Preparate loro affinché sappiano che non debbano mai consegnare denaro a nessuno né dare informazioni sui contanti presenti in casa”.

Sulla capacità di imitare/riprodurre la voce di familiari, invece, consiglia: “Ci vorrebbe una parola d’ordine, così da verificare la reale identità dell’interlocutore”.