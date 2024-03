Amara sopresa in un masseria: ladri rubano infissi e zanzariere appena montati

Non hanno fatto in tempo a gioire per la fine dei lavori e lo smantellamento del cantiere, che si sono dovuti presto scontrare con l'amara realtà: ignoti hanno asportato infissi e zanzariere dall'abitazione rurale - una ex masseria - appena ripristinata grazie al 'Super Bonus 110'.

Accade a Borgo Tavernola, nel Foggiano. A scoprire l'accaduto, lo scorso sabato mattina, sono stati i proprietari dell'immobile, a cui erano stati nottetempo smontati e asportati quattro infissi completi di zanzariere, tapparelle e motorino elettrico.

Danneggiata anche una persiana e un infisso al piano terra, manomessi dai malviventi per guadagnarsi l'ingresso nello stabile; smontato, ma non asportato, anche un quinto infisso.

L'ammontare del danno subito è stato stimato, per difetto, in 10mila euro circa. L'accaduto è stato denunciato ai carabinieri per le indagini del caso.