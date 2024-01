Foggia-Taranto a porte chiuse ma la zona stadio è blindatissima: "Mai vista una cosa del genere"

Foggia-Taranto è a porte chiuse ma la zona stadio è blindatissima con prefiltraggi in cemento, reti metalliche e cancelli, installati per delimitare l'area off limits di viale Ofanto.

Sembra un cantiere - ci sono anche i muletti - ma è l'imponente sistema di sicurezza realizzato intorno allo Zaccheria, probabilmente per scongiurare il rischio di rappresaglie alla luce della decisione di far disputare il derby dei derby pugliesi di Lega Pro senza tifosi e delle polemiche che hanno anticipato il provvedimento.

In questo modo penalizzando chi abita nelle vicinanze dell'impianto sportivo, peraltro in un giorno di festa.

C'è anche un cancello che ostacola il passaggio delle auto, rispetto al quale una lettrice si chiede: "Come posso uscire per emergenza o per lavoro se il cancello è chiuso e non è presidiato da nessun organo di vigilanza".

"Oggi passando per lo stadio ho visto una città bloccata, mai visto una cosa del genere. Si penalizza la gente perbene che fa sacrifici per fare l'abbonamento o il biglietto e poi le viene vietato anche di avvicinarsi allo stadio" ci scrive un altro lettore.