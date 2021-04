"Negato l'affitto perché ho un cane". L'odissea della studentessa foggiana fuori sede: "Non è mica una bomba a mano"!

Studiare in una città diversa dalla propria è una sfida per chiunque. Doversi ambientare, conoscere nuove persone, seguire le lezioni e sostenere gli esami. Se poi si aggiunge l’impossibilità di trovare una nuova casa in affitto, perché si ha un cane, il tutto si complica drasticamente.

È quello che sta accadendo a Martina, una studentessa di 22 anni di Foggia, che poco prima del lockdown si è trasferita a Pescara. La sua storia è stata raccontata a IlPescara, ripercorrendone le varie tappe. Martina frequenta il secondo anno della triennale in Servizio Sociale e dopo il quarto mese dal suo trasferimento in Abruzzo ha conosciuto, da fuori sede, cosa vuol dire lockdown e chiusura di ogni contesto sociale.

A marzo:

vivevo con due coinquiline a Chieti Scalo, che decisero di rientrare nelle rispettive residenze e vivere quel periodo delicato con i propri familiari. Io no, rimasi lì. Superai senza troppi sbalzi emotivi le prime grandi limitazioni: con me si trovava casualmente il mio cagnolino di 7 anni.

Per caso, dunque, JJ stava con lei; doveva essere solo per un breve periodo, ma proprio JJ è stato per lei “salvezza assoluta”. Tuttavia non è stato semplice nemmeno nella sua vecchia casa. C’erano tensioni con la proprietaria:

Ero costretta a scendere e risalire a casa in incognito, come se stessi commettendo un reato ad avere con me un cucciolo di scarsi 3kg, uno di quei cani che se ti entra un ladro in casa, si lancia a zampe all'aria scodinzolando. Lei iniziò ad insultare me e le mie coinquiline, accusandoci di aver "allevamenti amatoriali" in casa.

Ad oggi, dopo un anno, noi tre siamo ancora in attesa delle caparre e dei soldi del conguaglio, che forse mai torneranno nelle tasche delle nostre famiglie.

Quando si sbloccò la situazione, riportai JJ dai miei genitori.

In estate decisi di riprendere Ayra con me, 1 anno e 40 kg, e cambiai casa. Non ero più disposta a ricevere insulti gratuiti.

Attualmente vivo con due coinquilini a Pescara. L'attuale proprietaria di casa, non sa della presenza di Ayra. Quando arrivai, la casa era già abitata e semplicemente eravamo tutti d'accordo.