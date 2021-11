A Foggia spunta un'altra rotatoria provvisoria: parte la sperimentazione tra via Silvio Pellico e via Benedetto Croce

I semafori lampeggiano all'incrocio tra via Silvio Pellico e via Benedetto Croce: è partita la sperimentazione della rotatoria che durerà più di due mesi, almeno fino all'8 gennaio. Nel quadrivio davanti alla Parrocchia San Ciro di Foggia, nell'omonimo rione, sono state installate le barriere stradali New Jersey, le transenne in plastica bianche e rosse che servono a regolare il traffico, ed è stata apposta la segnaletica verticale provvisoria.

Spenti i 12 impianti semaforici per automobilisti e pedoni. La nuova regolamentazione prevede la circolazione a senso unico antiorario nell'anello di rotatoria e l'obbligo di dare precedenza per tutte le immissioni.

L'istituzione sperimentale della rotatoria nell'area di intersezione compresa tra via Silvio Pellico e via Benedetto Croce (che poi diventa via Gaetano Salvemini) è stata disposta con un'ordinanza del 22 ottobre a firma del dirigente del Servizio Mobilità e Traffico Romeo Delle Noci, comandante della Polizia Locale.

L'incrocio "ricade in una direttrice caratterizzata da volumi di traffico intenso, tale da rendere necessaria l'introduzione di nuovi provvedimenti di circolazione utili a garantire la sicurezza stradale e a migliorare la circolazione veicolare", si legge nella motivazione del provvedimento. "L'intervento di sperimentazione - scrive ancora il dirigente - rientra tra gli obiettivi prefissati da questa amministrazione in virtù della sicurezza stradale, necessaria ad eliminare i punti di conflitto causa di incidenti stradali". Il periodo di sperimentazione servirà ad individuare eventuali criticità e a "conoscere le dovute informazioni inerenti il miglioramento della viabilità tali da comportare la predisposizione di una disciplina permanente".

Lo stesso test era partito nel 2019 all'incrocio tra viale Candelaro e via Napoli, ma la sperimentazione durò più del previsto e solo quest'anno ha visto la luce la rotatoria definitiva realizzata tramite contratto di sponsorizzazione.