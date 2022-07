Sparatoria alla periferia di Foggia: ucciso 37enne

Sono in corso le verifiche della Polizia sulla sparatoria avvenuta poco fa a Foggia, in via Lucera nei pressi dell'incrocio con viale Candelaro. Diversi colpi di pistola (almeno una ventina) sono stati esplosi contro Alessandro Scopece, 37enne, dipendente di un autolavaggio sito in zona. L'uomo, rimasto gravemente ferito, è stato trasportato presso il Policlinico Riuniti di Foggia, dove è deceduto poco dopo.

Aggiornato alle 19.15