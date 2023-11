Parcheggi incivili in centro, scivoli ostruiti e auto sui marciapiedi: piovono multe

Non si arrestano i controlli degli agenti della polizia locale volti a contrastare il fenomeno della sosta selvaggia e irregolare. Nella serata di ieri, i controlli si sono concentrati in 'zona Immacolata'. Particolarmente attenzionate, corso Roma, viale Colombo, via Pesola, via Lecce, via Perrone, via Guerrieri, via Zingarelli e piazza Padre Pio.

Sono state 39 le infrazioni accertate e sanzionate dagli agenti. Le più riscontrate oltre al divieto di sosta, sono state le soste su posti e gli scivoli destinati ai disabili, sui marciapiedi, sugli attraversamenti pedonali ed in area di intersezione che creavano intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.