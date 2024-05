Evacuazione di massa: erogazione dell'acqua sospesa per 24 ore, autobotti limiteranno i disagi

In vista dell'evacuazione di massa - 3800 famiglie per circa 8mila persone - prevista per il prossimo 2 giugno, necessaria alle attività di bonifica di un ordigno bellico ritrovato in un cantiere in via Spalato, a Foggia, l'Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi di messa in sicurezza, strettamente correlati rinvenuto in via Spalato nel Comune di Foggia.

"Per consentire l’esecuzione delle operazionida parte dell’Esercito Italiano, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 1° e il 2 giugno 2024 nella 'zona rossa' (qui l'elenco delle vie, ndr) opportunamente individuata, avente un raggio di azione di circa 430 metri dal sito di rinvenimento dell’ordigno", si legge in una nota. "La sospensione avrà la durata di 24 ore, a partire dalle 20:00 del 1° giugno, con ripristino indicativo alle 20:00 del 2 giugno".

Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo ricadenti all’interno dell’area oggetto dell’evacuazione. Al fine di limitare gli eventuali disservizi, Acquedotto Pugliese provvederà alla fornitura integrativa di acqua mediante autobotti, che saranno dislocate, per sabato 1 giugno, dalle 20:00 alle 24:00, in Corso Garibaldi (antistante Municipio); piazza Sant’Eligio; via Sant’Alfonso dei Liguori. Per domenica 2 giugno, dalle 12:00 alle 20:00, in piazza Cavour (antistante Villa Comunale); piazza Vittorio Veneto (antistante stazione ferroviaria); piazza San Francesco D’Assisi; largo Pianara.

Per quanto riguarda, invece, il trasporto pubblico, Ferrovie del Gargano comunica che, per via della chiusura al traffico di Piazza Cavour, sabato 1 giugno, le autocorse Foggia – San Severo – Torremaggiore delle 13:00 e 14:00 e Foggia – Torremaggiore delle 14:15 osserveranno il seguente percorso: Nodo Intermodale Foggia Stazione – Via Manfredi – Via Onorato – Via San Lazzaro – Via Sant’Eligio – Via San Severo a proseguire sul percorso abituale. Sono soppresse, temporaneamente, le fermate di Piazza San Francesco e di Via della Repubblica.