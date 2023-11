Beccati in prossimità dello stadio con grosse pietre: daspo per due giovanissimi tifosi del Foggia

Sono due giovanissimi ragazzi, uno di 15 l'altro di 19 anni, i destinatari del provvedimento amministrativo Daspo, inflitto dalla Questura di Foggia. Il provvedimento si riferisce alla gara di calcio tra Foggia e Sorrento dello scorso 4 novembre, quando i due giovani sono stati trovati in possesso di grosse pietre e fermati dagli agenti della Polizia di Stato, nel corso della massiva attività di controllo posta in essere nelle aree prossime allo stadio 'Zaccheria'-

In particolare l’immediato intervento del personale della Polizia di Stato, impiegato nell’attività di scorta dei tifosi campani, ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente, intercettando la condotta sospetta dei due, atteso che erano posizionati in prossimità del percorso impegnato dalla movimentazione di quella tifoseria e scongiurando gravi conseguenze per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Per questi motivi il Questore ha emesso il provvedimento Daspo di due anni per il diciannovenne e di un anno per il minorenne. Entrambi sono stati deferiti alla Autorità Giudiziaria.