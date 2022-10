Foggia sommersa dall'immondizia: cittadini spazientiti, scattano gli esposti

"E' solo uno dei tanti casi quello sotto gli occhi di tutti all'angolo dell'Istituto Marcelline, ma di fetide immagini come questa fotografata in pieno centro cittadino la città inizia ad essere piena ed il problema rifiuti inizia a divenire palpabile”. Ad evidenziare ulteriormente il caso della mancata raccolta della spazzatura è il comitato cittadino di Forza Italia. "I cittadini si chiedono cosa stia succedendo in una città sommersa dall'immondizia. L'incubo dell'era Mongelli è dietro l'angolo, una stagione, quella, rimasta impressa nella memoria dei foggiani per il debordante problema dei rifiuti. La domanda che ci poniamo è cosa stia succedendo all'azienda di raccolta e il perché i commissari straordinari non la richiamino ad un più attento svolgimento dei propri doveri. Leggiamo, con rammarico, la rassegnazione di una città che fatica a rialzarsi e interpretando il suo malumore chiediamo la risoluzione di un problema che oltre di immagine è senz'altro anche di salute pubblica e tocca ognuno di noi”.

Il 7 ottobre il direttore generale di Amiu Puglia, l'ing. Antonello Antonicelli, ha spiegato i motivi: "Esistono delle criticità sul conferimento dell'indifferenziata al Tmb, l'impianto di trattamento meccanico-biologico, che, a sua volta, ha problemi di conferimento della frazione secca all'impianto di Manfredonia e questo sta determinando un po' di rallentamenti. Stiamo lavorando di concerto con Ager per risolvere questa temporanea emergenza".

Ieri il presidente del coordinamento delle associazioni e dei cittadini per la rinascita della città di Foggia, geometra Walter Mancini, e il delegato al Consumerismo, l'avv. Giuseppe Potenza, hanno inviato oggi una lettera al commissario straordinario, la dr.ssa Marilisa Magno, al rappresentante pro tempore dell’Amiu, l’avv. Sabino Persichella, all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente Arera, e all’Autorità Nazionale Anticorruzione Anac, chiedendo che vengano finalmente fissati gli standard qualitativi del servizio di igiene urbana, considerato che i principi sull’erogazione dei servizi pubblici prevedono che i servizi debbano essere erogati in maniera continua e regolare e, ove consentito dalla legislazione, gli utenti debbano avere il diritto di scegliere l’ente erogatore e debbano essere trattati con obiettività, giustizia ed imparzialità, e che debba essere garantito il diritto alla partecipazione del cittadino come ugualmente garantita deve essere l’efficienza e l’efficacia dell’ente erogatore, nel rispetto degli standard di servizio,

Nel 2014 il Comune di Foggia ha acquisito una quota di partecipazione della società Amiu Puglia ed ha proceduto all’affidamento in house del servizio di igiene urbana per una durata non inferiore a 9 anni. "Ma da allora ad oggi non è stato mai stipulato il contratto di servizio definitivo e si è andati avanti per successive innumerevoli proroghe del contratto di servizio provvisorio per la gestione dell’igiene urbana e dell’impianto comunale di selezione multimateriale e biostabilizzazione". Il costo del servizio è pari ad euro 1.837.670,68 al mese. "Nonostante un invito all’Amiu, da parte del Prefetto di Foggia in data 27 gennaio 2022 a riprendere le relazioni industriali con i sindacati, non risulta presentato alcun piano industriale".

Mancini e Potenza sottolineano: "L’affidamento del servizio in house dell’igiene urbana, contrariamente a quanto avviene in materia di appalto di pubblico servizio, non ha consentito la partecipazione delle associazioni dei consumatori per stabilire gli standard qualitativi. Ora i cittadini foggiani sono insoddisfatti dell’espletamento del servizio e, nonostante le segnalazioni, la città risulta sporca ed in uno stato di assoluto degrado igienico. La situazione, sotto gli occhi di tutti, consente di affermare che il servizio di igiene urbana della città di Foggia versa in condizioni di precarietà che facilitano l’inefficienza del servizio stesso, cui la gestione commissariale del Comune di Foggia non sembra aver portato alcun miglioramento".

Il delegato Acli provinciale per l'ambiente, Giorgio Cislaghi, ha inviato un esposto alla Corte dei Conti per chiarire questioni sull'affidamento oneroso di servizi compresi nel contratto con Amiu Puglia a terzi. "Chiedo che siano valutati alcuni atti dirigenziali e, contemporaneamente, sia valutata la procedura di “proroga tecnica del contratto provvisorio in attesa della sottoscrizione del contratto di servizio”.

Cislaghi fa notare che la delibera citata in tutte le determine di proroga tecnica, fa riferimento alla 157 del 2014: "La stessa, oltre a prospettare un affidamento del servizio per almeno 9 anni, stabilisce che debbano essere sottoscritti due contratti, uno per il servizio di raccolta dei rifiuti e igiene urbana e un secondo contratto di servizio per la gestione dell’impianto Tmb di proprietà del comune di Foggia sentita l’autorità di bacino che ha titolo di indirizzo sull’impianto, autorità di bacino che ora è conferita a Ager presieduta dall’ex amministratore di Amiu Puglia"

"Ora la misura è colma perché basta un nulla, anche un solo bullone da cambiare a un qualsiasi impianto per lo smaltimento dei rifiuti che a Foggia e provincia, non in altre parti della Puglia, i rifiuti restano per strada perché non si possono raccogliere. I motivi semplicemente sono: l’impianto di Trattamento Meccanico Biologico di proprietà del Comune di Foggia è utilizzato al massimo delle sue capacità di trattamento per far fronte alla carenza cronica di impianti nella regione e il 10% (50 tonnellate al giorno) delle sue capacità di trattamento è destinato a trattare gli scarti della raccolta differenziata, il rifiuto con codice Ert 191212; mancano la disponibilità, prevista nel progetto del Tmb, di una discarica di servizio e una discarica di soccorso. Carenze impiantistiche e uso alle massime capacità dell’impianto non sono “sfortunati eventi” ma scelte ben precise di gestione di un impianto ancora in “affidamento” a Amiu Puglia e senza un contratto di servizio che ne stabilisca l’asservimento al territorio e una adeguata remunerazione alla proprietà, ovvero il Comune di Foggia" spiega.

L'ambientalista chiede ai commissari se abbiano esplorato la possibilità di affidare il servizio ad altre aziende o siano giunte da terzi altre offerte in grado di raggiungere a breve, non dopo il 2025, l’obbiettivo di una raccolta differenziata al 65%,"che ci farebbe risparmiare l’ecotassa pari a euro 30,98 maggiorata del 20%, euro 6,196, invece delle riduzioni che ridurrebbero questi oneri a queo 18,07 più euro 3,614 che per 200 tonnellate al giorno fanno oltre 900mila di risparmio all’anno di ecotassa a cui vanno aggiunti i risparmi per lo smaltimento dei rifiuti e si parla di milioni in meno.