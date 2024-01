Alloggi Gozzini, notifiche di sfratto per pensionati e vedove delle forze dell'ordine: "Rischio bomba sociale"

Le prime lettere sono arrivate con l’inizio del 2024. Una decina di missive, firmate dal prefetto di Foggia, Maurizio Valiante, con le quali si chiede di lasciare, entro il termine-lampo di 15 giorni (e non 30), gli alloggi di edilizia residenziale previsti dalla ‘Legge Gozzini’ del 1991, destinati “ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata”.

I primi a ricevere la notifica dell’atto, come previsto per legge, sono stati i dipendenti delle forze dell’ordine destinatari di trasferimento in altra sede. A seguire, il documento dell’ufficio territoriale del Governo è arrivato alle vedove di chi ha operato nei corpi di polizia. “I prossimi saranno i pensionati”, anticipa Lucio Marucci, commissario di polizia in quiescenza e presidente dell’associazione nazionale ‘Assegnatari Alloggi Legge Gozzini’, che denuncia “l’atteggiamento e le modalità fortemente discriminatorie, anticostituzionale, messi in atto, a Foggia”.

Questo perché, spiega Marucci a FoggiaToday, “il Governo, con il Decreto Milleproroghe, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 novembre scorso, ha statuito il blocco degli sfratti degli alloggi (ex Legge Gozzini) fino a dicembre 2024”. A Foggia, invece, le notifiche sono in corso: una decina di provvedimenti di escomio con diffida e messa in mora entro 15 giorni; decorsi inutilmente ulteriori sette, si lascia spazio alla forza pubblica per il rilascio coatto dell’alloggio.

Cita il caso, documento alla mano, di una vedova che, lo scorso 17 gennaio, si è vista recapitare la lettera con la quale si diffida e costituisce in mora "il rilascio entro il termine di 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento con relativa restituzione dello stesso, sgombro da cose e persone eventualmente conviventi, facenti o meno parte del nucleo familiare all'Arca Capitanata, quale Ente proprietario dell'immobile, assegnando il medesimo termine per la presentazione di deduzioni scritte e documenti".

Dispone inoltre che, "decorso inultimente l'ulteriore termine di 7 giorni dalla predetta scadenza, il presente provvedimento acquisterà forza di titolo esecutivo e si procederà al rilascio forzoso dell'alloggio con l'ausilio della forza pubblica, all'accesso dell'immobile e alla rimozione di quanto ivi esistente". Il tutto con l'avvertenza che "in caso di inottemperanza a quanto ingiunto si procederà alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 650 del codice penale".

“Questo significa che non ci viene garantito nemmeno la possibilità - o meglio il diritto - di presentare ricorso al Tar nei termini dei 30 giorni, percorrendo le strade garantite per legge a tutti i cittadini. A tutti, ma evidentemente non a noi - rivendica Marucci - che paghiamo un regolare canone di affitto e abbiamo dato disponibilità ad acquistare gli alloggi in questione”.

Nel 2014, infatti, con la Legge 80/2014, è stata data la possibilità agli assegnatari di acquistare l’immobile in uso: “Tutti hanno presentato domanda e, nel 2020, la Regione Puglia ha invitato l’Arca a predisporre il piano vendita; quest’ultima, diligentemente, ha iniziato a inviare le proposte a tutti gli assegnatari di alloggio”. Le vendite degli immobili dovrebbero finanziare la costruzione di nuovi alloggi di edilizia popolare.

La situazione che si sta venendo a creare, continua Marucci, “è gravissima, e determinerà una vera e propria bomba sociale. Noi non contestiamo la legittimità del provvedimento (la norma riconosce al Prefetto l’assegnazione e l’escomio in via amministrativa e alle Arca la gestione quale proprietaria degli immobili, ndr), noi contestiamo il merito: a Foggia e provincia gli alloggi di edilizia sovvenzionata sono 479, occupati al 70% da pensionati (di età compresa tra i 65 e gli 80 anni) e con un numero imprecisato di vedove. Al momento ci sono più alloggi che personale impegnato nella lotta alla criminalità e, infatti, 61 di questi appartamenti sono stati assegnati, negli anni scorsi, al Comune di Foggia e destinati all’edilizia popolare, come previsto dalla legge, perché non c’erano richiedenti”.

“Il Prefetto non ha alcuna necessità di procedere agli sfratti per poi assegnarli ad altro personale in servizio che ne avrebbe diritto, in quanto vi sono in città alloggi in fase di ultimazione e alloggi liberi alcuni dei quali occupati abusivamente da soggetti non aventi titolo”, ha rimarcato Marucci in una delle tante missive inviate a Roma, per sottoporre il ‘caso Foggia’ a onorevoli e parlamentari, al Ministro dell'Interno e persino alla premier Giorgia Meloni.

Marucci chiede un confronto sull’argomento ma è già pronto a manifestare. “Tra i locatari ci sono diverse persone con gravi problemi di salute o vedove che con la sola pensione di reversibilità (appena 600 euro) non possono certo permettersi di spendere 5000 euro per un ricorso al Tar”. Insieme ad una delegazione di locatari ex Legge Gozzini, Lucio Marucci sarà presente domani, 27 gennaio, al primo congresso provinciale di Fratelli d’Italia: “Ci auguriamo di poter essere ascoltati dai nostri rappresentanti politici per portare alla loro attenzione una questione delicatissima, che potrebbe avere conseguenze sociali molto gravi”, conclude.