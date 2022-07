Battistella torna a Foggia: una serata-evento per riparare al furto subito e ricomprargli la bici

Dopo il furto della sua amata bicicletta, il declamatore trevigiano Giorgio Battistella torna a Foggia, su iniziativa del ‘Movimento Equità Territoriale’, che lo rivuole presto in sella per altre avventure ciclisticoletterarie. La data è già fissata: il 28 luglio il professore innamorato di Dante e dei suoi versi, sarà a Parcocittà, ospite d’onore di una serata-evento organizzata con l’obiettivo di porre rimedio all’accaduto.

Dopo il serrato battage social per ritrovare la preziosa due-ruote (solo quest’anno Battistella e la sua bici hanno percorso insieme oltre 1000 km portando la bellezza dei versi della Divina Commedia di città in città), il Movimento si spinge oltre: “Vogliamo porre rimedio a chi, con questi atti delittuosi, contribuisce a macchiare la quotidianità foggiana, rendendola nell’immaginario collettivo una brutta città”, spiega Pasquale Cataneo, tra i promotori dell’evento.

“Il nostro impegno richiede ora uno sforzo più grande, al fine di raggiungere l’obiettivo di riportare in sella Battistella”, continua Cataneo. “Giorgio è un artista, un romantico sognatore e pur apprezzando il nostro spirito solidale, ciò che egli più desidera è ricongiungersi con la sua ‘Beatrice’, la sua bici, che gli è stata sottratta in piazza Giordano, a Foggia, qualche giorno fa” (qui la vicenda).

Da qui l’idea della serata dantesca a Parcocittà: i riflettori dell’anfiteatro saranno puntati sulla Lectura Dantis di Battistella, nella speranza di ritrovare, oltre alla diritta via smarrita, anche la sua fedele compagna di viaggio. “Sarebbe bello ascoltare i versi su Federico II e Carlo d’Angiò per lo stretto legame con il nostro territorio”, confessa Cataneo. “Con questo invito vogliamo ringraziare il prof Battistella e riconoscere il valore di ciò che fa in termini di diffusione culturale, oltre che aiutarlo a ritrovare la sua bici”.

Per partecipare alla serata, infatti, è previsto un contributo minimo di 10 euro, per ricomprare il mezzo rubato. “L’obiettivo principale resta quello di ritrovare la sua bicicletta. Contestualmente, abbiamo deciso di offrire anche una ricompensa a chiunque restituirà il mezzo o comunque fornisse informazioni utili al suo ritrovamento. Dimostriamo come da un evento negativo possa venir fuori un percorso virtuoso. Bisogna crederci e agire - conclude - e non restare evanescenti, sullo sfondo”.