Falò abusivi, interviene la Polizia Locale: rimossi quintali di legna pronti per essere bruciati al quartiere Cep

Operatori della Polizia Locale in azione contro i falò abusivi. Dopo i sequestri avvenuti ieri in via della Martora, una pattuglia ha 'scortato' gli operatori dell'Amiu che questa mattina ha rimosso un quantitativo notevole di legna in via Almirante - nel quartiere Cep -, accatastata per il falò dell'Immacolata.