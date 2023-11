Giovane foggiano fermato in stazione: nel suo zaino nascondeva caricatori per kalashnikov con munizioni da guerra

La Guardia di Finanza ha tratto in arresto un giovane foggiano, mentre stava per prendere un treno. I caricatori erano custoditi all'interno di uno zaino portato sulle spalle. Decisivo, il fiuto di Horst e Jackson, due pastori tedeschi in forza alla Compagnia di Manfredonia