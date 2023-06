Foggia a secco: manca l'acqua in quasi tutta la città

Da circa un'ora in quasi tutti i quartieri di Foggia si registrano enormi disagi per la riduzione e/o mancanza d'acqua. Sono decine e decine le segnalazioni pubblicate sui social e pervenute al centralino dell'Aqp: "Dopo la mancata promozione del Foggia, manca l'acqua in tutta la città. Senza avvisare".

Al momento non si conosce il motivo esatto del disservizio. Tuttavia, molto probabilmente, potrebbe trattarsi di una rottura improvvisa di una condotta idrica sulla quale, pare, sia già in corso un intervento da parte dei tecnici dell'Acquedotto Pugliese. Il ripristino avverrà nel corso della nottata.

Segnalazioni arrivano da via Vittime Civili, Rione Biccari, viale Colombo ma anche nelle zone centrali dello Stadio e di piazza Giordano. Manca l'acqua anche in via Menichella, via Natola, piazza XX Settembre, Corso Roma, La Spelonca, via Arpi, tutta la zona del Candelaro, della Cartiera, della Macchia Gialla, di San Michele e dell'Immacolata