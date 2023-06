Foggia di nuovo a secco: niente acqua in tutta la città, si cerca il guasto

E’ di nuovo emergenza idrica. Da stamattina tutta la città di Foggia è di nuovo a secco: l’acqua non c’è o, nel migliore dei casi, arriva con una pressione talmente bassa da creare problemi. Da Aqp fanno sapere che in giro per la città ci sono le squadre dei tecnici per capire quale sia – questa volta – il problema. Controlli anche sulla conduttura recentemente riparata.

“Non stiamo facendo interventi, quindi potrebbe essere un guasto o qualche problema tecnico. Vi aggiorneremo” ci hanno detto al telefono. E si spera non sia una nuova rottura, magari “un guasto tecnico come una valvola bloccata” perché altrimenti i tempi di ripristino si allungherebbero. Entro la serata – rassicurano – la situazione dovrebbe ritornare alla normalità.

In giro ci sono le autobotti, sempre dislocate in Corso Garibaldi, nei pressi del Municipio, Villa Comunale, rotatoria dell’Ospedale Riuniti, chiesa Sacro Cuore, zona Candelaro, via Leone XIII, Rione Martucci, chiesa Annunciazione del Signore, Zona Macchia Gialla, Ospedale Riuniti di Foggia, Ospedale D’Avanzo, Rsa Don Uva, Carcere di Foggia, aeroporto Gino Lisa.

Nel frattempo le segnalazioni arrivano dall'intera città. Sui social sono tantissimi i post che tradiscono anche un forte malcontento. Fa capolino, infatti, lo spauracchio dell’emergenza vissuta pochissimi giorni fa quando all’improvviso la città è rimasta senza acqua a causa della “rottura improvvisa e imprevedibile della condotta adduttrice che alimenta la città” ubicata in via Napoli e che ha reso necessari giorni di lavori incessanti per ripristinare l’erogazione dapprima con due bypass e poi con la riparazione della tratta interessata dal danneggiamento. Danni provocati da ignoti.