Vince al gioco e gli tolgono il Reddito di cittadinanza, il 'caso Foggia' fa scuola per "rimuovere la ludopatia"

Niente reddito di cittadinanza a ludopatici e a quanti sperperano le proprie finanze con il gioco. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, partendo dal caso di un foggiano (qui la vicenda) che si era visto revocare il sussidio dopo una vincita da gioco on-line.

A fare chiarezza sul punto è la sentenza n.54 del 2024 nella quale si ribadisce che il Reddito di cittadinanza è “strutturato in modo da non poter venire in aiuto alle persone che, in forza delle vincite lorde da gioco conseguite nel periodo precedente alla richiesta, superino le soglie reddituali di accesso, anche se, a causa delle perdite subite, sono rimaste comunque povere".

La Corte Costituzionale, inoltre, non ritiene "irragionevole” escludere dal sussidio “chi, poco prima, si è rovinato con il gioco” perché "la ludopatia rappresentare uno di quegli ostacoli di fatto che è compito della Repubblica rimuovere". Il gioco, infatti, viene equiparato ad una spesa non-necessaria “e non si può pretendere che la solidarietà pubblica si faccia carico di una spesa di tal genere".

“Poiché la disciplina del Rdc vieta espressamente di utilizzarne gli introiti per il gioco - si legge in una nota della Consulta - il principio di eguaglianza sostanziale, alla cui attuazione il Rdc è peraltro riconducibile, non può certo essere invocato a sostegno di una questione di legittimità costituzionale nell'interesse di chi ha travolto le regole fondamentali dell'istituto, alterandone così la natura".