Incubo blatte in via Saragat, case popolari invase da tre anni: "Non ce la facciamo più"

Si svegliano con l'incubo di trovare le blatte sul tavolo e in cucina. Va avanti così da tre anni in alcune case popolari al civico 6 di via Saragat a Foggia. L'anno scorso, su sollecitazione dei condomini interessati, è stato effettuato un intervento di disinfestazione, giudicato blando dalle famiglie: la tregua è durata solo tre mesi e il problema si è puntualmente ripresentato.

Non si riesce a individuare l'origine dell'invasione. Alcune famiglie hanno provato a chiudere gli scarichi ma non ne sono venute a capo. Diversi inquilini hanno cambiato mobili e cucina, anche più volte. Convivono ormai da tempo con gli ospiti sgraditi e vorrebbero liberarsene una volta per tutte.

Una ventina di giorni fa è stata inoltrata una richiesta anche all'Amiu, l'azienda dell'igiene urbana, per sollecitare un intervento soprattutto nei box, dove alcuni abitanti del palazzo pensano possano annidarsi gli scarafaggi per poi risalire ai piani superiori. "Prima erano molto piccoli, adesso sono blatte vere e proprie", spiega una donna che a riprova della segnalazione mostra le foto scattate nella sua abitazione. "Mi sto avvelenando a furia di usare l'insetticida, non ce la faccio più".