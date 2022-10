Intossicazione a scuola: nessuna sostanza chimica rinvenuta, ipotesi spray al peperoncino

Rientra definitivamente l'emergenza scattata questa mattina, all'interno degli istituti scolastici 'Einaudi' e 'Lanza', in piazzale Italia, a Foggia. Le verifiche sono scattate poco dopo l'inizio delle lezioni, quando alcuni studenti hanno iniziato a manifestare i sintomi di una intossicazione - irritazione agli occhi e alla gola - da sostanza non meglio precisata.

Immediata l'evacuazione preventiva delle strutture: subito dopo è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco del Nucleo Nbcr che hanno iniziato le verifiche tecniche del caso. Fortunatamente non è stata segnalata la presenza di sostanze chimiche disperse negli ambienti. Intervenuto, in supporto, anche il Nucleo Nbcr di Bari per ulteriori rilievi strumentali, anch'esse con esito negativo.

Al momento non è stato possibile, quindi, determinare la composizione chimica della sostanza irritante: non si esclude che possa trattarsi di uno spray al peperoncino come già accaduto di recente in alcuni istituti del Milanese e del Trevigiano. Nessuno studente ha manifestato malesseri importanti; una ventina quelli che sono stati visitati dal 118 giunti in mattinata sul posto. Ai carabinieri il compito di verificare eventuali responsabilità dietro il gesto.