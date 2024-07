Nella 'giungla' di Parco San Felice, tra scooter che sfrecciano e schiamazzi fino all'alba: "Tutte le sere è così"

Parco San Felice, a Foggia, è uno dei pochi ‘polmoni verdi’ della città che – soprattutto nelle sere d’estate – vengono frequentati da ragazzi e famiglie con bambini.

Una risorsa alla calura estiva che però non può essere fruita appieno, o quantomeno in sicurezza, per comportamenti al limite della civiltà e della legge “che si ripetono tutte le sere”, come denunciano alcuni lettori.

Il riferimento è agli scooter che ogni sera scorrazzano sul prato e tra la gente: “Tutte le sere a Parco San Felice assistiamo a scooter che sfrecciano e mai una pattuglia che si sia fermata per sequestrare questi motorini. Uno schifo che si ripete tutte le sere”, sbottano alcuni frequentatori del parco. Ma non è questa l’unica criticità.

L’area prospiciente a via Annino Gentile, dopo la mezzanotte, diventa “un via vai di gruppi di ragazzi che si ritrovano prima di tornare a casa o, peggio, arrivano con le macchine per bere, farsi le canne, giocare a pallone o urlare come se stessero al mare”, continua la denuncia.

Per questa situazione, precisano, “i carabinieri sono stati chiamati tutti i giorni” e i residenti sono costretti “a dormire chiudendo finestre e balconi perché c'è anche gente che lavora. Questo parco è a ridosso di decine di palazzi ed è assurdo non venir tutelati mai da nessuno”.