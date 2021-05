Foggia, sciopero dei lavoratori del trasporto pubblico: incrociano le braccia anche i dipendenti Ataf

Lo sciopero è in programma il prossimo martedì 1° giugno, ad annunciarlo sono le segreterie di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil-Trasporti, Ugl Fna e Faisa Cisal. L'azienda precisa: "Saranno rispettate le fasce di garanzia concordate, ma non sono esclusi disagi per l’utenza"